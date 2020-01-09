الكويت تنفي استخدام قاعدة علي السالم الجوية في عملية قتل قاسم سليماني

نفت مصادر كويتية رفيعة استخدام قاعدة علي السالم الجوية في عملية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، يوم الجمعة الماضي، مؤكدة للمرة الثانية خلال أيام قليلة عدم استخدام القواعد العسكرية في الكويت في العملية التي تسببت بحالة من التوتر في المنطقة.

وجاء النفي الكويتي عقب تصريحات العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجو فضائية، التابعة للحرس الثوري، التي قال فيها إن ”قواعد أمريكا العسكرية في التاجي وعين الأسد في العراق وعلي السالم في الكويت وقاعدة في الأردن شاركت في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني“.

وأكدت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن المصادر أن ”هذه الادعاءات الإيرانية غير صحيحة على الإطلاق وقد سبق للكويت أن أكدت ذلك في بيان سابق“.

وزعمت ميليشيا ”عصائب أهل الحق“ العراقية، المقربة من إيران، قبل أيام أن الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب سليماني انطلقت من الكويت، قبل أن ينفي الجيش الكويتي استخدام قواعده العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وقُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي وآخرون كانوا برفقتهم فجر الجمعة بضربة أمريكية استهدفت موكبهم بالقرب من مطار بغداد الدولي بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وردا على الضربة الأمريكية، فقد أطلقت إيران عدة صواريخ في ساعات مبكرة من يوم أمس الأربعاء على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

ويوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر (عريفجان) الواقع في الصحراء، ويتواجد فيه آلاف الجنود الأمريكان، ويضم قاعدة لمشاة الفرقة الثالثة، إضافة إلى وجود عدة معسكرات أخرى منها معسكر الدوحة غرب العاصمة الكويتية، وقاعدتَي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين.