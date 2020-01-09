 الأمن السيبراني الدولي يؤكد تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية للاختراق

أكدت مصادر في الأمن السيبراني الدولي صحة تعرُض حساب وكالة الأنباء الكويتية الرسمي (كونا) للاختراق، إلا أن الطريقة التي نُفذ فيها الاختراق لا تزال مجهولة، لأنها استهدفت حسابا شخصيا على موقع ”تويتر“ وليس منظومة معلوماتية إلكترونية خاصة بجهة حكومية أو رسمية.

وكانت وكالة (كونا) قد نشرت يوم الأربعاء تغريدات منسوبة إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.

وروت مصادر الأمن السيبراني توقعاتها حول عملية الاختراق، قائلةً إن ”الاختراق الذي تم ربما استهدف أحد الأجهزة الذكية الخاصة بالأفراد المتحكمين بحساب (تويتر) الخاص بـ كونا من خلال إرسال رابط الكتروني تم فتحه، وبالتالي تمت عملية نسخ الرقم السري ثم تمكن المخترق من فتح الحساب او متابعته من خلال جهاز آخر دون أن يشعر المستخدم بذلك“.

وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”عملية بث الخبر في كونا لم تكن وليدة اللحظة، بل استغرقت وقتا طويلا من التدريب والتتبع، وقامت على محاكاة مستخدم الحساب والكتابة وفق طريقته وأسلوبه في البث، إضافة إلى الطريقة المعتمدة لدى الوكالة، وبالتالي كانت أقرب إلى الواقع“.

وتابعت المصادر توقعاتها بوجود احتمال آخر، وهو أن ”يكون الأمر مرتبطا بتعمد بث الأخبار عن طريق أحد المستخدمين المخولين نظرا لأن أحدهم وقع قبل أيام في بث أحد التقارير الخاصة بمقتل (سليماني) وما لبث أن تم شطبه من موقع (كونا) لتسببه في إحراج وتنديد واسع لها“.

وأشارت المصادر إلى ”وجود عدة أجهزة خاصة يسمح لها ببث الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة الرسمية (كونا) وربما تتجاوز 3 أشخاص أحدهم وافد“.

وكان وزير الإعلام محمد الجبري قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم ممثلين من عدة جهات، بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب (كونا)، عقب ما أثارته الحادثة من استياء ونقد للوكالة.