بعد زعم تعرضها للاختراق.. لجنة تحقق بما نشرته وكالة الأنباء الكويتية‎

أعلن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكانت وكالة (كونا) قد نشرت تغريدات منسوبة إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.

وقال الجبري في تصريح صحفي تداولته وسائل الإعلام المحلية: إن ”لجنة التحقيق ستضم ممثلين لعدة جهات“، وذلك عقب ما أثاره الخبر المنشور من استياء ونقد لوكالة الأنباء، وسط مطالبات ”بفتح تحقيق فيما تعرضت له الوكالة التي تعتبر واجهة الإعلام الرسمي“.

وكانت وكالة الأنباء (كونا) قد واجهت قبل أيام انتقادات لاذعة بعد نشرها لتقرير حول الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في العراق يوم الجمعة الماضي، ليتم حذف التقرير لاحقا بعد استياء عدد من الكويتيين مما جاء فيه.