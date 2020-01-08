تبرئة المتهمين في قضية المغرد الكويتي عتيج المسيان

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بتغريم المتهم الرئيس بإدارة حساب عتيج المسيان 5000 دينار (16,500 دولار) وبراءة بقية المتهمين ومنهم المحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الراشد، وفق ما ذكره محامو المتهمين بالقضية.

وبرأت المحكمة المتهم الرئيس في القضية من إذاعة أخبار كاذبة والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز آخرين وتغريمه 5000 دينار عن إدارة حسابات إخبارية دون ترخيص من وزارة الإعلام.

المحامي محمد عبدالله العنزي |

ظهر الحق وزهق الباطل … الجنايات تقضي ببراءة موكلي من اذاعة اخبار كاذبة والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز اخرين في قضية #عتيج_المسيان وتغريمه 5000 دينار عن ادارة حسابات اخبارية دون ترخيص من وزارة الاعلام وسنقاضي جميع المسيئين له pic.twitter.com/aV2QPc0dQ9 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) January 8, 2020

وسبق أن برأت المحكمة المغرد عتيج المسيان في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في ”تويتر“ وإساءة استخدام الهاتف.

وكانت النيابة العامة، بدأت تحقيقاتها في شهر تموز/ يوليو الماضي، مع صاحب حساب ”عتيج المسيان“ وقررت حبسه إضافة إلى أشخاص آخرين مرتبطين بذات القضية، فيما لم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بالرغم من توقيف صاحبه في الكويت، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية، وذلك كونه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب مقيمين في السويد وبريطانيا.