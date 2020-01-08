قرقاش: من الضروري تهدئة التوترات ”المزعجة“ في المنطقة

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إن من الضروري تهدئة التوترات الحالية المزعجة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”يجب اتباع الحكمة والمسار السياسي نحو مزيد من الاستقرار“.

Essential that the region pulls back from the current & troubling tensions. De escalation is both wise & necessary. A political path towards stability must follow. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2020

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي في أعقاب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء 15 صاروخا مستهدفا قواعد أمريكية في العراق، بحسب التلفزيون الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم أسفر عن مقتل 80 فردا من الأمريكيين وإصابة 200 آخرين، فيما نفت الولايات المتحدة على لسان مصدر مسؤول مقتل أي شخص أمريكي في الهجوم.

وكان وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي قد أعرب في وقت سابق اليوم عن أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.‎

‎وقال إنه يأمل ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة‎، وأنه لا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة راغبة في مزيد من المواجهة بالشرق الأوسط‎.