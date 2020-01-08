 قرقاش: من الضروري تهدئة التوترات ”المزعجة“ في المنطقة – إرم نيوز‬‎

قرقاش: من الضروري تهدئة التوترات ”المزعجة“ في المنطقة

قرقاش: من الضروري تهدئة التوترات ”المزعجة“ في المنطقة

المصدر: إرم نيوز

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إن من الضروري تهدئة التوترات الحالية المزعجة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”يجب اتباع الحكمة والمسار السياسي  نحو مزيد من الاستقرار“.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي في أعقاب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء 15 صاروخا مستهدفا قواعد أمريكية في العراق، بحسب التلفزيون الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم أسفر عن مقتل 80 فردا من الأمريكيين وإصابة 200 آخرين، فيما نفت الولايات المتحدة على لسان مصدر مسؤول مقتل أي شخص أمريكي في الهجوم.

وكان وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي قد أعرب في وقت سابق اليوم عن أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.‎

‎وقال إنه يأمل ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة‎، وأنه لا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة راغبة في مزيد من المواجهة بالشرق الأوسط‎.

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