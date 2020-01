قرقاش: من الضروري تهدئة التوترات ”المزعجة“ في المنطقة

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إن من الضروري تهدئة التوترات الحالية المزعجة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”يجب اتباع الحكمة والمسار السياسي نحو مزيد من الاستقرار“.

Essential that the region pulls back from the current & troubling tensions. De escalation is both wise & necessary. A political path towards stability must follow.

