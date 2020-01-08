بن علوي: لا مجال حاليا لوساطة عُمانية بين واشنطن وطهران

أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي أن ”لا مجال لوساطة عمانية حاليا لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران”.

وقال بن علوي، في تصريح خاص لـ“الراي“ الكويتية على هامش مشاركته في منتدى حوار طهران أمس الثلاثاء: ”لا توجـد وساطـة عمانية بيـن أمريكا وإيران عقـب حادث اغتيــال قاسم سليماني، وأعتقــد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي“، مضيفا: ”لدينا علاقاتنا المهمة مع الطرفين ونسمع منهـما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبّر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات“.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية إيرانية للصحيفة الكويتية أن ”سليماني كان يحمل رسالة للمملكة العربية السعودية من مرجعيات عليا في إيران، ذات مضامين مهمة وإن كانت خجولة، إلا أنها تأتي في إطار خفض التصعيد بين البلدين“.

وأوضحت أن ”الرسائل لم تكن الأولى من نوعها بل سبقها تبادل عدد من الرسائل“، معربة عن أملها ”أن تستمر تلك الرسائل بهدف إحلال السلام في المنطقة وتعزيز الحوار“.

وكانت طهران قد ردت بهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق، اليوم الأربعاء، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، معلنة مقتل 80 جنديا من القوات الأمريكية.