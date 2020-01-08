الكويت تنفي انسحاب القوات الأمريكية

نفت الحكومة الكويتية ما ورد من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال مركز التواصل الحكومي الكويت إن حساب وكالة الأنباء الكويتية تعرض للاختراق وما ورد فيه غير صحيح.

ووكان حساب وكالة الأنباء الكويتية، قال في وقت سابق إن وزير الدفاع الكويتي تلقى رسالة تفيد بسحب الولايات المتحدة لقواتها في الكويت بغضون ثلاثة أيام.

وأفادت تغريدات نشرها حساب الوكالة بموقع ”تويتر“ أن الرسالة جاءت من قائد معسكر ”عريفجان“ الأمريكي.

ونقلت التغريدات المزعومة عن الوزير الكويتي قوله: ”إن قرار الانسحاب كان مفاجئاً ونحن على تواصل وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة“.

من جهتها، قالت كارمن كالبو القائمة بأعمال نائب رئيس وزراء إسبانيا إن بلادها نقلت بعضاً من قواتها من العراق لاعتبارات أمنية.

وأضافت كالبو لقناة ”أر.تي.بي.إي“، أن ”الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت، لم يبق سوى عدد مخفض هناك“.

ويأتي القرار بعد أن أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سينقل بعضاً من أفراد طاقم التدريب العسكري من العراق وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.