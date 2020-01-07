وزير الخارجية العماني: واثق من اتخاذ إيران خطوة لضمان استقرار المنطقة

أعرب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن إيران ستتخذ خطوة من أجل استقرار المنطقة، معتبرا أن اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة، ”مصيبة كبيرة“ أثرت على الجميع.

وقال بن علوي في بداية كلمته التي ألقاها خلال افتتاح منتدى حوار طهران ”نحن الآن في مصيبة كبيرة أثرت على الجميع، فقد قام القائد سليماني بجهود كبيرة ومفيدة للغاية“، مضيفا ”أنا واثق من أن إيران تتقدم في اتجاه الأمن وتبذل باستمرار هذه الجهود وستأخذ خطوة في هذا الصدد“.

وأكد الوزير أن ”سلطنة عمان تؤكد أن إيران من شركائها الاستراتيجيين بالمنطقة، ولولا حكمة الزعيم الإيراني علي خامنئي لما تحقق هذا الجهد في استقرار المنطقة، ونعتقد أن هذا الجهد والحكمة سيستمران“.

وأشار الدبلوماسي الخليجي إلى أن ”ما نواجهه سيتحقق في المستقبل من خلال الحكمة والبراعة في القيادة الإيرانية“، مبينا أن ”هناك اتصالات مستمرة أجراها الأمريكيون معنا باستمرار بهدف تخفيف التوترات، وسنعمل جميعا معا لمساعدة المنطقة على تحقيق استقرار حقيقي“.

ولدى سؤاله عن كيفية إحلال السلام في المنطقة، أفاد بأن ”هذا أحد أهم الأسئلة التي طرحناها اليوم. الحقيقة الواضحة هي أنه يتعين علينا استغلال الفرص المتاحة لنا للتعرف على مشاكلنا. المشاكل في بلداننا تثير القلق، لذلك أولا نحن بحاجة إلى معرفة المشاكل“.

وأردف ”نحن نتفهم المشاكل والأسباب الكامنة وراء ما حدث قبل قرن وبعد الحرب العالمية الثانية، وأصعب مشكلة بالنسبة لنا هي الشعب الفلسطيني“، مشددا على أهمية ”تشكيل دولة فلسطينية“.

وأنهى بن علوي كلمته في المنتدى بقوله ”لقد أكدنا اليوم أن تشكيل دولة فلسطينية هو ضرورة أساسية وإلا فإن مشاكلنا مع الإرهاب لن تنتهي، وأن وجود الغرب في منطقتنا يعود لسنوات عديدة وأن سبب الاستعمار الذي انتهى هو أنه لا يزال موجودا بسبب الفوائد الموجودة في منطقتنا“.