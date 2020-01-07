أنباء عن عزم المعارض الكويتي مسلم البراك مغادرة تركيا

قالت مصادر مطلعة إن النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك المتواجد في تركيا بدأ بالتواصل والتنسيق مع مواطنين كويتيين متواجدين في بريطانيا للانضمام إليهم في حال قرر مغادرة إسطنبول إلى العاصمة البريطانية لندن بسبب المستجدات الأخيرة في الساحة الكويتية.

وأعلنت المصادر أن النائب السابق البراك المحكوم في قضية اقتحام مجلس الأمة، بدأ بالتفكير بمغادرة تركيا والانتقال للإقامة في بريطانية، عقب التطورات التي شهدتها القضية مؤخراً وتسليم عدد من المدانين فيها أنفسهم إلى السلطات الكويتية، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكشفت المصادر أن هنالك عدة معطيات دفعت البراك للتفكير بمغادرة تركيا ومنها ”الوضع القانوني لإقامته في تركيا، وعودة النائبين السابقين فهد الخنة ووليد الطبطبائي وآخرين للبلاد واعتذارهم لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للعفو عنهم“.

وأضافت المصادر أن ”من بين الأسباب الأخرى خشية البراك من إقدام السلطات التركية على تسليمه أو ترحيله إلى الكويت بسبب الأجواء التي توحي بأن مدانين آخرين متواجدين في تركيا سيعودون إلى البلاد“.

ويواجه مسلم البراك، حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي صدر فيها الحكم في شهر تموز/ يوليو 2018، برفقة نواب سابقين ونشطاء كانوا قد شاركوا في قضية اقتحام المجلس، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة، والامتناع عن العقاب.