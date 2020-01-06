لقاء أغضب طهران.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يوضح سبب لقائه عضو جماعة أحوازية

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن سبب لقائه بحكيم الكعبي عضو حركة النضال العربي الأحوازي المعارضة للنظام الإيراني، أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كان بصفة شخصية؛ للحديث عن رسالة ماجستير يعمل عليها الكعبي بشأن الديمقراطية في الكويت.

وقال الرئيس مرزوق الغانم في تصريح صحفي، إن ”اللقاء مع الكعبي تم بناء على طلب من النائب عبدالله فهاد، وكان لقاء شخصيا لا يمثل أي منظمة، وذلك للحديث عن رسالة الماجستير فقط دون التطرق إلى أي قضية أخرى، ولم يستغرق اللقاء سوى 7 دقائق“.

ونفى الغانم علمه بكون الكعبي يمثل منظمة أحوازية معارضة، مؤكدا أن الكعبي يحمل الجنسية الألمانية، وأن اللقاء كان للحديث عن رسالة الماجستير، وفق ما ذكره سابقا النائب عبدالله فهاد، الذي حضر اللقاء.

وتسبب لقاء الغانم بالعضو المنتمي لحركة معارضة للنظام الإيراني، بسجال في البلد الخليجي وانتقادات لرئيس مجلس الأمة، بعد أن استدعت وزارة الخارجية الإيرانية مبعوث الكويت في طهران؛ ”احتجاجا على استقبال الكويت لمعارضين إيرانيين وإقامة مؤتمر مناهض للحكومة الإيرانية“.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله للسفير الإيراني في الكويت محمد إيراني، آنذاك، استياء بلاده من عقد اجتماع على أراضيها بشأن موضوع الأحواز، مبينا أن ”الاجتماع تم بصفة شخصية دون موافقة السلطات المختصة، وأن الهيئات المختصة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد“.