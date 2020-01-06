الإمارات .. تمديد تأشيرة السياحة إلى 5 أعوام لجميع الجنسيات

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الإثنين، تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.

وقال في حسابه على تويتر ”ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد. استعرضنا إنجازات سنة مضت. وخطتنا لسنة جديدة هلّت. عام 2020 سيكون عاما مختلفا لأنه عام الاستعداد للخمسين. العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل“.

وأضاف ”اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكل الجنسيات“.

وأوضح أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا. وقال ”هدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسة“.

ولم تكشف الجهات المختصة في الإمارات عن تفاصيل وشروط التغيير الجديد للراغبين في الحصول على هذه التأشيرة.