أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من الملك سلمان

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تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. ونقل الرسالة عضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وحمل الشيخ…