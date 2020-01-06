أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من الملك سلمان

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
ونقل الرسالة عضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود.
وحمل الشيخ صباح الصباح الأمير السعودي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وللأمير محمد بن سلمان، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وأن ينعم الله على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التطور والازدهار، بحسب الوكالة.
ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر بشأن الرسالة التي تأتي وسط توترات متصاعدة عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.