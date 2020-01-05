مصادر مطلعة تؤكد عدم وجود وساطة كويتية بين طهران وواشنطن

أكدت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر مطلعة عدم وجود وساطة كويتية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على خلفية التصعيد الأخير والتهديدات المتبادلة بين البلدين عقب العملية الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني فجر الجمعة في بغداد.

وقالت المصادر إن ”الوساطة في الوقت الحالي بين البلدين لن تساهم في احتواء التصعيد، وأن هنالك خشية من وضع المنطقة في نفق مظلم بسبب التصعيد وردود الأفعال المتبادلة، ولابد من بذل الجهود للتهدئة من جميع الأطراف“.

وأوضحت المصادر أن ”الكويت لم تطلب إمدادها بقوات أمريكية أو بريطانية بهدف الحماية ولم تصل أي قوات إلى البلاد بهذا الشأن لعدم الحاجة إلى زيادة القوات الموجودة سابقاً في البلاد، فضلاً عن جهوزية الجيش الكويتي لأي طارئ“.

وتأتي هذه التصريحات عقب ساعات من نفي الجيش الكويتي استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار، بعد تداول بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي معلومات حول استخدام قواعد عسكرية كويتية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وكانت مليشيا ”عصائب أهل الحق“ العراقية، المقربة من إيران، زعمت أن الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، انطلقت من الكويت.

ويوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر (عريفجان) الواقع في الصحراء، ويتواجد فيه آلاف الجنود الأمريكان، ويضم قاعدة لمشاة الفرقة الثالثة، إضافة إلى وجود عدة معسكرات أخرى منها معسكر الدوحة غرب العاصمة الكويتية، وقاعدتَي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين.

وقُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي وآخرون كانوا برفقتهم فجر الجمعة بضربة أمريكية استهدفت موكبهم بالقرب من مطار بغداد الدولي بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.