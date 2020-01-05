الجیش الكویتي ينفي استخدام قواعده لتنفیذ ھجمات بدولة مجاورة

نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي استخدام قواعدها العسكریة لتنفیذ ھجمات ضد أھداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أنه لم یتم استخدام القواعد الكویتیة في ھذه العملیات.

وكانت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول استخدام قواعد عسكرية كويتية لتنفیذ ھجمات ضد أھداف محددة بإحدى دول الجوار.

ووصف البيان ما تم تداوله بأنه ”معلومات مغلوطة“، وأھاب ”بجمیع ناشري ومرددي ومتداولي مثل ھذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرھا أو تداولھا“.

وكانت مليشيا ”عصائب أهل الحق“ العراقية، المقربة من إيران، زعمت أن الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، انطلقت من الكويت.

وعقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الأحد، اجتماعًا أمنيًا، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدفاع وكبار القيادات الأمنية، لبحث ”التطورات في المنطقة“.

وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة ”الحشد الشعبي“، إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

ويشكل هذا التطور تصعيدا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وقالت واشنطن إن قتل سليماني ”يأتي في إطار الدفاع عن النفس“، وإن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية في المنطقة.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودًا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.‎