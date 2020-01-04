مضمون رسالة حملها وزير الخارجية القطري لإيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، فحوى الرسالة التي حملها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي وصل العاصمة طهران، والتقى المسؤولين الإيرانيين من بينهم الرئيس حسن رحاني.

ونقلت وكالة ”ايلنا“ المحلية عن وزير الخارجية القطري خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله: ”إنني جئت اليوم لأوضح أننا نقف معكم في أي ظرف تمرون به ونأمل أن تُحل مشكلات المنطقة في أسرع وقت ممكن“.

بينما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ أن وزيري خارجية البلدين (القطري والإيراني) ناقشا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني من قبل الأمريكيين والتطورات ذات الصلة“.

ووصفت الوكالة الإيرانية زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران بـ“المفاجئة“، كونه أول مسؤول أجنبي يزور إيران عقب أزمة اغتيال قاسم سليماني، لافتة أن ”محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، التقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني”.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن اغتيالها سليماني وعددا من مرافقيه.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية القطري، قوله إن ”أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة سياساتها المتهورة“.

وأضاف أن ”الأمريكيين دخلوا مسارا جديدا يشكل خطرا جسيما للمنطقة ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها“، مشيراً إلى أن ”الجريمة الأمريكية الأخيرة تشكل إهانة للشعب العراقي وانتهاكا لسيادته الوطنية“.

وتابع الرئيس الإيراني أن ”على دول المنطقة أن تؤمن بأنها لن تنعم بالهدوء طالما تواجدت الولايات المتحدة في المنطقة“.