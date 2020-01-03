قطر تنتقد بيان الجامعة العربية حول ”التدخل التركي“ في ليبيا

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها ”تلقت بكثير من الاستغراب تخصيص الأمين العام للجامعة العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض“.

واعتبرت أن ”هذا التصريح يُخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة، يوم 31 ديسمبر 2019، والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عموما“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحفظ فيها قطر على بيانات الجامعة العربية، لاسيما فيما يختص بتركيا، إذ سبق أن تحفظت على بيان لمجلس الجامعة انتقد التدخل التركي في شمال سوريا، في أكتوبر الماضي.

وكانت الجامعة العربية قد نشرت على موقعها الرسمي بيانا أمس الخميس، ​اعتبرت فيه أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تُعد إذكاء للصراع الدائر هناك.

وقالت إن ذلك يعد ”تجاهلا لما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي“.