ملك البحرين يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

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ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، أن ملك البلاد عيّن عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزيراً لخارجية البحرين. جاء ذلك القرار بحسب الوكالة بعد مع انتهاء فترة عمل عبداللطيف الزياني كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.