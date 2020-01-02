 ملك البحرين يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية – إرم نيوز‬‎

ملك البحرين يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

ملك البحرين يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

المصدر: فريق التحرير

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، أن ملك البلاد عيّن عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزيراً لخارجية البحرين.

جاء ذلك القرار بحسب الوكالة بعد مع انتهاء فترة عمل عبداللطيف الزياني كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
البحرين
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث