الفلبين تقرر وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت

قال وزير العمل الفلبيني سيلفيستري بيلو يوم الخميس إن بلاده ستتوقف عن إرسال عمال جدد إلى الكويت في الوقت الحالي بينما تنظر السلطات في مزاعم مقتل عاملة منزل فلبينية على يد ربة منزل كويتية.

وأوضح بيلو للصحافيين ”سنعلن حظرا جزئيا، ما يعني أننا لن ننشر عمالا جددا“، مضيفا أن الفلبين ستسمح للعمال العائدين بمغادرة البلاد ولكن لن يتم نشر عمال جدد، وخاصة عمال المنازل.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل عاملة منزل فلبينية تدعى جينيلين فيلافيندي في الكويت مؤخرا على يد زوجة رب عملها، وفقا لوسائل الإعلام الفلبينية.

وذكر بيلو وفقا لوكالة ”شينخوا“ أن فرض حظر شامل على إرسال العمال يتوقف على ما ستفعله السلطات الكويتية لتحقيق العدالة، على حد تعبيره.

وتعد الكويت مقصدا رئيسيا للفلبينيين في الشرق الأوسط، حيث يعمل فيها أكثر من 250 ألف فلبيني وفلبينية حاليا، معظمهم عاملات منازل.