زيارة مزعومة لقائد كردي إلى الإمارات تستنفر الإعلام التركي

استنفرت الصحافة التركية، والقطرية، في تغطيتها لزيارة مزعومة من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى الإمارات.

وزعمت صحيفة خبر ترك التركية، أن مظلوم عبدي زار، مؤخرا، أبو ظبي، حيث مكث فيها أربعة أيام، وعقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين، ليعود من العاصمة الإماراتية حاملا ”حقائب فيها مبالغ مالية كبيرة“، وفقا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن عبدي وصل أبو ظبي عن طريق مطار بغداد، بعد أن ”قضى ليلة في مدينة السليمانية“، معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقائده الزعيم الراحل جلال طالباني، بإقليم كردستان العراق.

وامتنع مصدر كردي عن تأكيد أو نفي الخبر، لكنه أعرب عن استغرابه من الموقف التركي الذي يتدخل في الشأن الداخلي لدول ذات سيادة.

وأضاف المصدر الكردي أن تركيا، وعلى المستوى الرسمي، تعطي لنفسها الحق بالتدخل عسكريا في سوريا وليبيا والعراق، وتهدد أوروبا بقضية اللاجئين، وتتطاول على القضاء السعودي، وتهاجم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وغير ذلك من التجاوزات والممارسات السياسية ”المستفزة“، إلا أنها لا تقبل مجرد زيارة لعبدي إلى الإمارات، رغم أن ذلك يعد أمرا طبيعيا وليس فيه أي ”تجاوز“.

وقبل نشر خبر الزيارة، كان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد هدد أن بلاده لن تقف صامتة إزاء لقاءات بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وبين دول خليجية، لكنه لم يسم تلك الدول.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن قالن قوله، إن بلاده ترى أن بعض دول الخليج تعقد لقاءات مع من وصفه بـ ”الإرهابي مظلوم عبدي“؛ سعيا لاستخدامه ضد تركيا.

وعلق خبراء بأن مثل هذا التهديد يمثل آخر مفارقات السياسة التركية، مشيرين إلى أن أنقرة تستضيف شخصيات ورموزا مصنفة إرهابية لدى عدد من دول المنطقة، لكنها تضيق بلقاءات مزعومة بين عبدي ودول خليجية، وهو ما يعبر عن تناقض تركي واضح.

يشار إلى أن عبدي هو قائد قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دورا رئيسا في القضاء على تنظيم داعش في سوريا، بدعم من واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن دعوته عبدي لزيارة واشنطن، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الطرفين.