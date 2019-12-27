مواطن إسرائيلي يدعي زيارة الكويت وتجوله بأحد المراكز التجارية (فيديو)

بث الحساب الإلكتروني الرسمي ”إسرائيل بالعربية“ مقطع فيديو قيل بأنه من داخل أحد المراكز التجارية الكبيرة في الكويت، التي عرفت بمقاطعتها الرسمية لإسرائيل.

وزعم الحساب أن ”المقطع تم توثيقه من قبل أحد المواطنين الإسرائيليين من داخل المركز التجاري للتعبير عن إعجابه بطريقة بنائه وإنشائه وما تضمنه من تطور تكنولوجي خصوصا في المصعد الكهربائي“.

وأرفق المقطع المصور بتعليق صوتي لأحد الأشخاص باللغة العبرية دون أن يظهر وجهه، مكتفيا بالتصوير والتعليق.

باللغة العبرية.. سجل أحد المواطنين الإسرائيليين هذا الفيديو من قلب مركز تجاري في #الكويت.. مبديا إعجابه اللافت بمظاهر التقدم التكنولوجي خاصة المصعد الكهربائي المتميز في هذا المول ???????? pic.twitter.com/ebsgipEiUU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 26, 2019

ولم يرد أي تعليق رسمي من الجانب الكويتي على هذا المقطع حتى الآن، بالرغم من تكرار بث الحساب الإسرائيلي لمقاطع مثيرة بين الحين والآخر، وادعائه أنها صورت في الكويت من قبل مواطنين إسرائيليين.

ويقول بعض المعلقين إن الادعاء الإسرائيلي غير صحيح ويحتمل جانبين إما ”أن يكون المقطع مفبرك وتم تركيب التعليق العبري عليه، وإما أن يكون الإسرائيلي قد دخل الكويت بجواز سفر غربي لعدم السماح للإسرائيليين بدخول الكويت“.

وسبق أن نشر الحساب قبل أسبوعين مقطعا بالقرب من أبراج الكويت الشهيرة، وادعى أنه تم توثيقه من قبل زائر إسرائيلي، حيث ظهر في المقطع الأدوات اللازمة للصلاة اليهودية.

وتعد الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميا وشعبيا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.