تصريح غامض للخارجية العمانية وسط الأنباء بشأن السلطان قابوس

أثارت تغريدتان لوزارة الخارجية العمانية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الأربعاء، التساؤلات بسبب غموض مضمونهما، وسط الأنباء المتداولة حول الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد.

وذكر حساب الوزارة على تويتر، في تغريدة: ”تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للاطمئنان؛ حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني“.

تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيًا من معالي الشيخ #محمد_بن_عبدالرحمن_آل_ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

وتابعت في تغريدة ثانية: ”كما تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطمئنان؛ حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود“.

كما تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله اتصالا هاتفيًا من صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان_آل_سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود وسمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان_آل_سعود — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

ولم توضح الوزارة في تغريدتيها المقصود بالاطمئنان والتمنيات، ما أثار حيرة المعلقين.

وأبدى مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ ” #السلطان_قابوس“ موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

وطالب معظم العمانيين المشاركين في الهاشتاغ ببيان رسمي توضيحي يبدد قلقهم بشأن ما تردد من أنباء حول السلطان.