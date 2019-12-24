تباين الموقفين الحكومي والنيابي حول مقترح للتحقيق بتزوير الجنسيات يثير حفيظة الكويتيين‎

أثار التباين الحكومي النيابي في الكويت حول التصويت على تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الجنسيات المزورة، حفيظة الكويتيين الذين يعتبرون أن قضية التحقيق بالجنسيات المزورة من بين أبرز القضايا في البلاد.

وجاء التصويت على تشكيل اللجنة في جلسة مجلس الأمة (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، حيث تباينت مواقف النواب بين من وافق على تشكيلها وبين من رفض تشكيلها، في الوقت الذي امتنعت فيه الحكومة كليًا عن التصويت على تشكيل هذه اللجنة، إضافة إلى امتناعها كليًا عن التصويت على اقتراح آخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في قضية الجنسيات المزورة.

امتناع الحكومة عن التصويت

وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ”سبب امتناع الحكومة عن التصويت على المقترحين المتعلقين بقضية الجنسيات المزورة هو الخلاف النيابي النيابي وعدم التنسيق الكافي بين النواب داخل قاعة عبدالله السالم“.

ورغم الامتناع الحكومي عن التصويت بشكل كامل، فقد تباينت مواقف النواب بين مؤيد لتشكيل اللجنة ومعترض عليه، ليبرر كل طرف وجهة نظره التي كوَن بناءً عليها موقفه.

تباين نيابي

وكان النائب ثامر السويط من ضمن النواب الرافضين لتشكيل اللجان المتعلقة بالجنسيات المزورة، قائلاً: ”صوت اليوم برفض كلا المقترحين المتعلقين بالتحقيق في تزوير الجنسية، فقد آن أوان التصدي لكل مقترحات العبث والفرقة والعنصرية وتجاهل أولويات المواطن. علماً أن القوانين الحالية الموجودة تحارب التزوير، وتمنح السلطة الكافية والكاملة لوزير الداخلية مواجهة كل مزور وعابث بموضوع الجنسية“.

صوت اليوم برفض كلا المقترحين المتعلقين بالتحقيق في تزوير الجنسية، فقد آن أوان التصدي لكل مقترحات العبث والفرقة والعنصرية وتجاهل أولويات المواطن.

علماً أن القوانين الحالية الموجودة تحارب التزوير، وتمنح السلطة الكافية والكاملة لوزير الداخلية مواجهة كل مزور وعابث بموضوع الجنسية .. pic.twitter.com/IlgKJNLmlQ — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) December 24, 2019

وجاء موقف النائب بدر الملا متعارضًا بالنسبة إلى اللجنتين، حيث أعلن موافقته على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في الجنسيات المزورة، في حين أعلن عدم موافقته على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في القضية ذاتها.

رفض المجلس في ظل امتناع الحكومة غير المبرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تزوير الجنسية التي تقدمت مع الزملاء بطلب تشكيلها ويأتي رفضي تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق استكمالا لقناعتي بأنها لن تفعل شيئا مثلما تركت سابقا ملف التحقيق سنتين دون تحقيق pic.twitter.com/i4MTNRd3Ho — د. بدر الملا (@maseelaq8) December 24, 2019

ووافق النائب يوسف الفضالة على المقترحين المقدمين بخصوص الجنسيات المزورة، قائلا “ تقدمنا اليوم بطلب جديد خاص بالتحقيق في موضوع تزوير الجنسية وعلى الرغم من حصول الطلب على 20 صوتا ولكن تم سقوط الطلب“، مضيفًا: ”يجب فتح هذا الملف وعدم السكوت عليه لوضع حد لهذة القضية“.

بعد حصول طلبنا في المرة الماضية على ٨ أصوات فقط في دور الانعقاد الماضي تقدمنا اليوم بطلب جديد خاص بالتحقيق في موضوع تزوير الجنسية وعلى الرغم من حصول الطلب على ٢٠ صوت ولكن تم سقوط الطلب .

يجب فتح هذا الملف وعدم السكوت عليه لوضع حد لهذة القضية . — يوسف الفضالة (@yalfadhalah) December 24, 2019

استياء شعبي

وبعيدا عن المواقف النيابية المتباينة وفق ما أظهرته نتائج التصويت، فقد وجَه عدد من النشطاء انتقاداتهم لكلٍ من الحكومة ومجلس الأمة ”لمواقفهم من طلب تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق بقضايا تزوير الجنسيات والذي تم إسقاطه بناءً على نتائج التصويت“.

واعتبر الناشط والنائب السابق صالح الملا أن ما حدث اليوم هو دليل على أن النهج الحكومي لم ولن يتغير، معلقا ”كما ذكرت مرارا ”الجناسي“ لم تُزوّر، وبأن مصطلح ”تزوير“ غير دقيق، الجناسي صدرت بشكل رسمي! هناك من عبث بالهوية الوطنية وسهل لغير المستحق اكتسابها.. ما في الفخ أكبر من العصفور!“.

عدم موافقة الحكومة على مقترح لجنة التحقيق في قضايا تزوير الجنسية دليل قاطع على ان النهج لم و"لن"يتغير.. كما ذكرت مراراً "الجناسي" لم تُزوّر، وبأن مصطلح "تزوير" غير دقيق، الجناسي صدرت بشكل رسمي! هناك من عبث بالهوية الوطنية وسهل لغير المستحق إكتسابها..

ما في الفخ أكبر من العصفور! — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) December 24, 2019

وأبدى الناشط سعود الركيبي استغرابه من الامتناع الحكومي والمواقف النيابية تجاه قضية الجنسيات المزورة الحساسة، حيث قال: ”امتناع الفريق الحكومي في جلسة اليوم عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجناسي، أمر يدعو للاستغراب؟ وأمر غريب ومستغرب من موقف بعض الاعضاء بتصويتهم لعدم تشكيل لجنه للبحث في تزوير الجناسي“.

امتناع الفريق الحكومي في جلسة اليوم عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجناسي، أمر يدعو للإستغراب ؟

وامر غريب ومستغرب من موقف بعض الاعضاء بتصويتهم لعدم تشكيل لجنه للبحث في تزوير الجناسي .

.#تزوير_الجناسي #مجلس_الأمة pic.twitter.com/VFxzskz11b — سعود الركيبي®️ (@saoud_alrukaibi) December 24, 2019

ويثير ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت؛ بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات الكويتية المزورة تهديدًا أمنيًا، من خلال المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية، المدنية والأمنية والعسكرية.

وتقول تقارير محلية، وبرلمانيون وباحثون اجتماعيون في الكويت: إن ”عدد الكويتيين كان أقل من 150 ألف نسمة في إحصاء 1959، بينما يبلغون حاليًا نحو 1.2 مليون نسمة، وهي زيادة غير طبيعية ناجمة عن الفساد وتزوير الجنسيات“.