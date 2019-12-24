عمانيون يردون على أنباء وفاة السلطان قابوس

رد معلقون عمانيون على شائعات متداولة عن وفاة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد الذي يعد مؤسس عمان الحديثة، حيث نقلها من دولة تعاني الفقر والتمرد إلى دولة مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا.

وتصدرت دعوات العمانيين للسلطان ردود المعلقين على الأنباء- مجهولة المصدر- التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، وجاء وسم ”السلطان قابوس“ على رأس قائمة الترند في السلطنة على موقع ”تويتر“.

وقال المغرد خلفان العامري:“جعلناك في ودائع الله، تحرسك الأذكار وآيات الفلق“، مذيلًا تغريدته بالقول:“قابوس بخير“.

وكتب حساب تحت اسم ”الشاهين“:“مساء الخير جميعًا، للتذكير الأذن التي نعيرها للشائعات المغرضة، والتأويلات السافرة، والتعليقات الساخرة، تضعف من صفنا الوطني الواحد كما بناه قابوس وأرسى ركائزه، كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين بدلًا من جدول ماء تعبر عليه أحقادهم، حفظ الله عمان، وسلطانها، وشعبها العظيم“.

مساء الخير جميعاً للتذكير الأذن التي نعيرها للاشاعات المغرضة والتأويلات السافرة والتعليقات الساخرة تضعف من صفنا الوطني الواحد كما بناه قابوس وأرسى ركائزه كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين بدلاً من جدول ماء تعبر عليه تلك أحقادهم حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها العظيم — الشاهين???? (@_FALCON_01) December 24, 2019

وردًا على التغريدة كتبت مغردة تدعى بدرية الهادي:“أيها العمانيون، كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين، #عمان و قائدها في أمس الحاجة إلى تكاتف هذا الشعب، وتماسكه تمامًا، كما وحدنا السلطان قابوس تحت رايته، انتبهوا لكل مغرض، ولكل حاقدٍ، ولكل ناقم، وحاسد، وطامع، قابوس بخير“.

أيها العمانيون كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين ف #عمان و قائدها في أمس الحاجة إلى تكاتف هذا الشعب وتماسكه

تماما كما وحدنا #السلطان_قابوس تحت رايته انتبهوا لكل مغرض

لكل حاقد

ولكا ناقم وحاسد وطامع#قابوس_بخير #دولة_راسخة_شعب_قوي #قابوس_شفاك_الله_وعافاك — بدرية الهادي (@bmja22) December 24, 2019

وكتب مغرد يدعى ناصر المالكي:“اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية“.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية#السلطان_قابوس pic.twitter.com/RHbob0uM2a — ناصر المالكي???????? (@AlmalkiN141) December 24, 2019

وعلى نفس الوسم، كتب مغرد باسم وليد:“سيدي #السلطان_قابوس، نحن في انتظار طلتك، وابتسامتك الشافية لقلوبنا، وكلنا شغف لسماع كلمتك العظيمة (أيها المواطنون الأعزاء)”.

سيدي #السلطان_قابوس نحن في انتظار طلتك وبسمتك الشافيه لقلوبنا وكلنا شغف سماع كلمتك العظيمه(أيها المواطنون الاعزاء) pic.twitter.com/8IL1Yhpgoj — وليد WKM (@35b6353540d1409) December 24, 2019

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن قبل نحو 10 أيام أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية مطلع الشهر الجاري.

وفي بيانه قال البلاط السلطاني:“عاد إلى أرض البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بعد إجراء بعض العلاجات والفحوص الطبية في مملكة بلجيكا“.