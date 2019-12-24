داعية كويتي: الرسول تحدث عن حكام قطر

أحدث داعية إسلامي كويتي محسوب على جماعة ”الإخوان المسلمين“، بحسب ناشطين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بلغ به مدح الأسرة الحاكمة في قطر درجة التأكيد على أن الرسول محمد عليه السلام أوصى بهم وحذر من غضبهم.

وقال الداعية في مقطع فيديو صوره خلال تواجده في تونس حسب قوله: ”من تونس الخضراء، أهديكم هذه الفائدة، عرف لبني تميم دولتان عبر التاريخ، الأولى دولة الأغالبة هنا في تونس، والثانية دولة آل ثاني هناك في قطر“.

وأضاف: ”تذكرت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بنو تميم، وتذكرت أيضاً قول القائل إذا غضب عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا“.

اخونجي كويتي رخيص .. يقول ان الرسول وصى امته بدولة قطر .

هذا الظاهر يبي رولكس اصلي pic.twitter.com/GNtjcdjD96 — محمد الكواري (@kuwarimud) December 23, 2019

ونفى بعض المغردين الذين علقوا على مقطع الفيديو أن يكون لبني تميم الذين يتحدث عنهم هذا الداعية وينسب لهم حديث الرسول عليه السلام أي علاقة بأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر.

وقال المغرد وقاد الهذلي: ”بنوا تميم عيال عمنا وهم من السعودية وخرجوا منها لكن هذا مالقى يمدح الا شوية افراد حثالة في قصر الوجبة بنو تميم وبنو ادم براءة منهم !! يا حسافة على لحيتك بس لو طلع الدجال في وقتنا قناتهم الجزيرة راح تروج له .

بنوا تميم عيال عمنا وهم من السعودية وخرجوا منها

لكن هذا مالقى يمدح الا شوية افراد حثالة في قصر الوجبة بنو تميم وبنو ادم براءة منهم !!

يا حسافة على لحيتك بس

لو طلع الدجال في وقتنا قناتهم الجزيرة راح تروج له . — وقاد الهُذلي???????? (@Wgad_Alhuthali) December 24, 2019

وشكك البعض في أن يكون آل ثاني أصلاً من بني تميم أو تربطهم أي علاقة مع القبيلة، وقال المغرد سعود مطلق الذيابي: ”بنو تميم من نجد يشككون بل وينفون قطعياً أن آل ثاني حكام قطر يعودون إلى بني تميم“.

بنو تميم من نجد يشككون بل وينفون قطعيا أن آل ثاني حكام قطر يعودون في بني تميم . https://t.co/vhr25wxyaM — سعود مطلق الذيابي (@Saud_mutlaq01) December 24, 2019

وذهب بعض المغردين إلى اتهام الداعية الكويتي بالحصول على هدايا أو رشاوى من قطر من أجل الدعاية لها بهذا الشكل الذي وصفوه بالرخيص والساذج، حيث قال المغرد راشد الزهراني: ”يحتاج الى فرمته لكي يعرف ديار بني تميم الأصل أيّن موقعها ،ولكن اعطوه رولكس وتذكرة درجة أولى“.

يحتاج الى فرمته لكي يعرف ديار بني تميم الأصل أيّن موقعها ،ولكن اعطوه رولكس وتذكرة درجة أولى . — راشد الزهراني(????????MBS) (@RARZ3) December 23, 2019

واتهم مغرد يدعى ”أبومشعل“ الداعية الكويتي بتزييف التاريخ والحقائق، وقال: ”هذا لخبط التاريخ .. بنو تميم في كل مكان ومنبعهم وبلدهم وسط الجزيره العربيه وليس قطر انما حكام قطر غصن من شجره“.