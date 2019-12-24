 داعية كويتي: الرسول تحدث عن حكام قطر – إرم نيوز‬‎

داعية كويتي: الرسول تحدث عن حكام قطر

داعية كويتي: الرسول تحدث عن حكام قطر

المصدر: إرم نيوز

أحدث داعية إسلامي كويتي محسوب على جماعة ”الإخوان المسلمين“، بحسب ناشطين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بلغ به مدح الأسرة الحاكمة في قطر درجة التأكيد على أن الرسول محمد عليه السلام أوصى بهم وحذر من غضبهم.

وقال الداعية في مقطع فيديو صوره خلال تواجده في تونس حسب قوله: ”من تونس الخضراء، أهديكم هذه الفائدة، عرف لبني تميم دولتان عبر التاريخ، الأولى دولة الأغالبة هنا في تونس، والثانية دولة آل ثاني هناك في قطر“.

وأضاف: ”تذكرت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بنو تميم، وتذكرت أيضاً قول القائل إذا غضب عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا“.

ونفى بعض المغردين الذين علقوا على مقطع الفيديو أن يكون لبني تميم الذين يتحدث عنهم هذا الداعية وينسب لهم حديث الرسول عليه السلام أي علاقة بأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر.

وقال المغرد وقاد الهذلي: ”بنوا تميم عيال عمنا وهم من السعودية وخرجوا منها لكن هذا مالقى يمدح الا شوية افراد حثالة في قصر الوجبة بنو تميم وبنو ادم براءة منهم !! يا حسافة على لحيتك بس لو طلع الدجال في وقتنا قناتهم الجزيرة راح تروج له .

وشكك البعض في أن يكون آل ثاني أصلاً من بني تميم أو تربطهم أي علاقة مع القبيلة، وقال المغرد سعود مطلق الذيابي: ”بنو تميم من نجد يشككون بل وينفون قطعياً أن آل ثاني حكام قطر يعودون إلى بني تميم“.

وذهب بعض المغردين إلى اتهام الداعية الكويتي بالحصول على هدايا أو رشاوى من قطر من أجل الدعاية لها بهذا الشكل الذي وصفوه بالرخيص والساذج، حيث قال المغرد راشد الزهراني: ”يحتاج الى فرمته لكي يعرف ديار بني تميم الأصل أيّن موقعها ،ولكن اعطوه رولكس وتذكرة درجة أولى“.

واتهم مغرد يدعى ”أبومشعل“ الداعية الكويتي بتزييف التاريخ والحقائق، وقال: ”هذا لخبط التاريخ .. بنو تميم في كل مكان ومنبعهم وبلدهم وسط الجزيره العربيه وليس قطر انما حكام قطر غصن من شجره“.

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الشيخ تميم آل ثاني
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