قريبا.. استئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت

يتحضر حقلا الوفرة والخفجي، الواقعان في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، للتشغيل مجددا للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وبدأ استخراج النفط الخام، بعد توافق مشترك بين البلدين، في وقت سابق الجمعة.

وبحسب بيانات وزارة النفط الكويتية، تبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين البلدين نحو 5770 كيلومترا مربعا، وهي منطقة خارج اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين، فيما تم الاتفاق على تقسيم المنطقة المحايدة في 1965.

وأعطى اتفاق عام 1965 بين السعودية والكويت، حقوقا متساوية بالثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، إذ تحتوي المنطقة على حقلي الخفجي والوفرة الغنيين بالنفط الخام والمكثفات.

وكان إنتاج الحقلين من النفط الخام، توقف بشكل كامل اعتبارا من عام 2014؛ لأسباب قال البلدان إنها بيئية، إذ كانا ينتجان بالمتوسط 500 – 600 ألف برميل يوميا، تشكل نسبتهما 0.6 % من متوسط الطلب اليومي على الخام.

وتعتبر السعودية حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا، بينما الكويت رابع أكبر منتج في المنظمة التي تضم 14 دولة، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية، قالت في تقرير لها، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الكويت والسعودية اتفقتا على عودة الإنتاج النفطي من الحقول المشتركة في كل من حقلي الخفجي والوفرة، بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وذكرت الصحيفة حينها، أن الاتفاق تم على جميع الأمور السياسية والفنية وبشكل إيجابي لمصلحة البلدين، حيث تم رفع الاتفاقية لاعتمادها من الحكومتين الكويتية والسعودية، تمهيدا لإيداعها رسميا في الأمم المتحدة لتوثيقها، خاصة أنها تحديث لاتفاقية 1965 لتقسيم المنطقة المحايدة.

إلى ذلك، توقعت شركة شيفرون النفطية الأمريكية عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطي في غضون 12 شهراً.

وقالت شيفرون اليوم الثلاثاء ”نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية ودولة الكويت ما من شأنه أن يقود لاستئناف الانتاج والعمليات في عمليات الوفرة المشتركة“.

وتدير شيفرون العربية السعودية، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج.

من جانبه قال محمد المري رئيس شيفرون العربية السعودية إن الفرص التي تتمتع بها العمليات المشتركة في حقل الوفرة الواقع في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت هائلة وواعدة وسيعود تطوير هذه الموارد على جميع الأطراف بالنفع.