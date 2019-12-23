البحرية البريطانية تضبط مخدرات قيمتها 4.3 مليون دولار‭ ‬في خليج عمان

قالت البحرية الملكية البريطانية الإثنين إن إحدى سفنها الحربية ساعدت في ضبط شحنة من مخدر (كريستال ميث) تزيد قيمتها على 3.3 مليون جنيه (4.3 مليون دولار) من مهربين في خليج عمان.

وأرسلت المدمرة (إتش.إم.إس ديفندر) وقاعدتها في بورتسموث جنوب إنجلترا فريقا لتفتيش قارب شراعي عندما كانت تجري عمليات استطلاع شمال بحر العرب.

وقالت البحرية الملكية في بيان إن مشاة البحرية اكتشفوا على القارب أكياسا في حجم حقائب البريد فيها مخدرات تزن جملتها 131 كيلوجراما.

والمدمرة إتش.إم.إس ديفندر واحدة من عدة سفن حربية بريطانية تم نشرها في الشرق الأوسط هذا العام للمساعدة في تأمين طرق الملاحة البحرية التجارية في المنطقة بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز في يوليو تموز.