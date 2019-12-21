بلومبيرغ: صفقة بمئات الملايين بين حمد بن جاسم والإسرائيلي أمير دايان‎

عقدت أسرة رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، صفقة مع أسرة رجل الأعمال الاسرائيلي، أمير دايان، باعت فيها الأولى اثنين من الفنادق التي تملكها في لندن بمبلغ 255 مليون جنيه استرليني (333 مليون دولار)، حسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية.

وتشمل الصفقة فندقي ”ساندرسن“ و“سانت مارتن لين“، اللذين كان الشيخ حمد اشتراهما قبل حوالي ثماني سنوات بمبلغ 192 مليون جنيه استرليني.

وكانت شركة ”فيفيون“، مقرها لوكسمبورغ، التابعة لرجل الأعمال الاسرائيلي أمير دايان أعلنت يوم أمس الجمعة، عن شرائها فندقين دون أن تذكرهما أو تشير إلى بائعهما.

وأشارت بلومبيرغ الى أن أسرة الشيخ حمد التي لم تعقب على الخبر، كانت عرضت للبيع خلال الصيف الماضي هذين الفندقين وعقاراً آخر في باريس.