أردوغان يدافع عن ”الصفقة السرية“ مع الشيخة موزة

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موقفه أمام سيل الهجوم الذي طاله عقب تسريب وثيقة كشفت عن منح للشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قطعة أرض كبيرة على طريق قناة إسطنبول الجديدة، التي يثير مستقبلها جدلًا في تركيا.

وتناولت وسائل إعلام تركية قبل أسبوع تفاصيل ما اتفق على تسميته ”صفقة سرية“ تتضمن من تسهيلات قدّمها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان لأفراد في الأسرة الحاكمة القطرية، ما أثار غضب المعارضة التي طالبت بكشف تفاصيلها.

ووجد أردوغان نفسه، تحت وطأة الهجوم، مضطرًا للحديث لأول مرة عن هذه القضية، لكنه بدا مدافعًا عن موقفه باعتبار أن الأمر يبدو طبيعيًا، بقوله: ”هل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولًا ثابتة في تركيا؟“.

وقال الرئيس التركي، الذي كان يتحدث أمام الصحفيين في كوالالمبور: ”سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟“

وأضاف: ”لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلًا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات تخرج تنتقد ذلك“، متسائلًا: ”لماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟!“.

وتابع أنه في وقت سابق ”كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراضي (في تركيا)، وأيضًا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال“.

ووفق الوثيقة المسربة فإن والدة أمير قطر، أسست شركة في تركيا، واشترت قطعة أرض بمساحة 44 فدانًا في منطقة ”أرناؤوط كوي“ الواقعة في ممر قناة إسطنبول الجديدة.