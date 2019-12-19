هنية يلتقي حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة‎

قالت حركة ”حماس“، اليوم الخميس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، وأميرها السابق، في العاصمة الدوحة.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد الحركة، برئاسة هنية، التي بدأها الأحد الماضي، للعاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان صدر عن الحركة.

وبحسب البيان، قدّم هنية خلال اللقاء التهاني إلى الأمير حمد في العيد الوطني الذي صادف يوم الأربعاء، مشيدًا ”بالعلاقات الثنائية التي تربط الشعب الفلسطيني مع دولة قطر“.

وقالت الحركة إن هنية استعرض خلال اللقاء ”التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات المزمع عقدها وما قدّمته حماس من تنازلات في سبيل إنجاح عقدها“، مجددًا التأكيد على ”ضرورة إجرائها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية“.

وكانت حماس قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 3 أشهر.

وعُقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما أُجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.