انتحار عامل مصري يكشف عن شركة تتاجر بالبشر في الكويت

كشفت حادثة انتحار عامل مصري ألقى بنفسه من الدور العاشر في الكويت قبل نحو أسبوعين، عن تورط إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بقضايا متعلقة بالاتجار بالبشر، بعد اتهام مسؤولين فيها بجلب وافدين مقابل مبالغ مالية كبيرة وتركهم عمالة سائبة.

وتعود حادثة وفاة العامل إلى وقت سابق من الشهر الجاري، إذ ألقى بنفسه من الطابق العاشر محاولًا الفرار من رجال الأمن الذين حاصروا السكن الذي يقيم فيه مع عدد من العمال في محافظة الأحمدي، بعد تقديم شكوى ضدهم من قبل مدير الشركة التي استقدمتهم إلى الكويت.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني قوله إن ”هيئة القوى العاملة فتحت تحقيقًا للكشف عن ملابسات سقوط العامل واستدعت عددًا من أصدقائه الذين أكدوا أن الشركة تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار، نظير إحضارهم إلى الكويت بعقود اتضح فيما بعد أنها مزيفة وتركتهم عمالة سائبة“.

وأبلغت القوى العاملة المباحث الجنائية بالقضية لاستكمال التحقيقات مع العمال الذين بينوا أن ”الشركة تعمدت تضييق الخناق عليهم بعد مطالبتهم إياها بالالتزام بالعقود، وطلبت منهم العودة إلى بلدانهم في حال تعذر حصولهم على فرصة عمل“.

وأكد المصدر أن ”التحقيقات التي أجريت مع مسؤولي الشركة المعنية أثبتت تقاضيهم مبالغ مالية وصلت إلى 5000 دولار مقابل إحضار الوافدين إلى الكويت وتركهم عمالة سائبة“، متابعًا أنه ”سيتم إحالتهم إلى القضاء لمواجهة قضايا متعلقة بالاتجار في البشر“.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في البلد الخليجي، الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.

وفيما لم تتطرق الصحيفة المحلية إلى عدد العمالة القادمة عن طريق هذه الشركة أو تاريخ قدومهم وخلافهم مع مدير الشركة، فقد شهد شهر آذار/ مارس الماضي اعتصامًا لعدد من العمال المصريين أمام سفارة بلادهم في الكويت، لمطالبتها بالتدخل لحل مشاكلهم ”بعد تعرضهم لعمليات نصب من شركات تستقدم العمالة، ولا تلتزم بالعقد المبرم معهم“.