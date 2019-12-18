عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره اليوناني الأزمة الليبية في أبوظبي

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم الأربعاء، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في أبوظبي؛ حيث بحثا عددًا من القضايا بينها الأزمة الليبية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، فإنّ الوزيرين بحثا خلال اللقاء ”العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليونان وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات“، كما تبادلا ”وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمة الليبية“.

ووقع عبدالله بن زايد ونظيره اليوناني مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية اليونان بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

ويأتي اللقاء بين الجانبين إثر توقيع اتفاق بحري وعسكري بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، طردت على إثره أثينا السفير الليبي من أراضيها احتجاجًا على الاتفاق.