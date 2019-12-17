الحكومة الكويتية تعقد اجتماعها الأول.. الوزراء المغادرون والجدد في التشكيلة (صور)

عقدت الحكومة الكويتية الجديدة اليوم الثلاثاء أولى اجتماعاتها بعد اكتمال التشكيلة التي أدت القسم القانوني أمام أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان.

وشهدت التشكيلة الجديدة التي تتألف من 14 وزيرًا ويرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خروج بعض الوزراء من الحكومة، كما هو الحال مع نجل أمير البلاد ناصر صباح الأحمد الصباح، الذي خلفه في وزارة الدفاع الشیخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

مفاجأة التشكيلة الجديدة

وكان أبرز المفاجآت خروج وزارة الداخلية من قبضة الأسرة الحاكمة، حيث تعاقب عليها منذ عقود وزراء من آل الصباح، وكلف بهذه الحقيبة أنس خالد ناصر الصالح، وهو شاب من مواليد السبعينيات شغل عدة مناصب وزارية سابقًا، إضافة إلى توليه مسؤوليات في مؤسسات مالية.

ودخل إلى الحكومة الجديدة أحمد ناصر المحمد الصباح، متوليًا حقيبة الخارجية، وهو شاب من الأسرة الحاكمة تدرج في السلك الدبلوماسي الكويتي وتولى أبوه ناصر رئاسة الوزراء سابقًا، ويخلف في المنصب رئيس الوزراء الجديد.

ومن الوافدين الجدد على الحكومة سعود الحربي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، الذي كان يشغل وكيل وزارة التربية سابقًا، وكان مديرًا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، قبل أن يتخلى عن المنصب، ويخلف في الوزارة حامد العازمي الذي غادر الحكومة.

وأسندت لمبارك الحريص وزارة الدولة لشؤون الخدمات التي فصلت عن وزارة التجارة والصناعة، كما أسندت إليه وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، التي فصلت هي الأخرى عن وزارة العدل، وقد أدمجت الأخيرة مع وزارة الأوقاف لتصبحا وزارة واحدة.

وزارات حظيت بها سيدات

ومن المناصب التي حظيت بها سيدات في الحكومة الجديدة وزارة الأشغال العمومية التي تولتها رنا الفارس، لتخلف جنان رمضان، في المنصب إضافة إلى منصب وزيرة دولة لشؤون الإسكان.

وأيضًا من السيدات، تولت مريم العقيل وزارة المالية، التي ضمت إليها وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، وهو المنصب الذي كانت تشغله في التشكيلة السابقة.

وعينت غدير أسيري في التشكيلة وزيرة للشؤون الاجتماعية، خلفًا لسعد الخراز الذي غادر الحكومة الجديدة.

وزراء احتفظوا بمناصبهم

رغم أن التشكيلة الحكومية المعتمدة اليوم عرفت وجوهًا جديدة، إلّا أن حوالي نصف الوزراء حافظوا على مناصبهم، ويتعلق الأمر بخالد الروضان وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الخدمات، ومحمد الجبري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وخالد الفاضل، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء، وباسل الصباح وزير الصحة.

واحتفظ فهد العفاسي بوزارة العدل وأدمجت له معها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي خرج المكلف بها سابقًا فهد الشعلة من الحكومة.