أسماء وزراء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح خالد الصباح

صدر مرسوم أميري، الثلاثاء، بتعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح خالد الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): ”صدر مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح“.

وبحسب الوكالة، استقبل أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بیان، صباح الثلاثاء، رئیس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد.

وضمت التشكيلة الجديدة، كلًا من: الشیخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائل لرئيس الوزراء، وأنس خالد ناصر الصالح وزيرًا للدفاع ونائبًا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرًا للداخلیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد ناصر عبدالله الروضان وزیرًا للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزیرًا للإعلام ووزیر دولة لشؤون الشباب.

كما ضمت التشكيلة: الشیخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزیرًا للصحة، والمستشار الدكتور فھد محمد محسن العفاسي وزیرًا للعدل

ووزیرًا للأوقاف والشؤون الإسلامیة، والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزیرا للنفط وللكھرباء والماء، ومریم عقیل السید ھاشم العقیل وزیرًا

للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة، والشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرًا للخارجیة، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزیرًا للاشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الإسكان.

وجاء في التشكيلة الحكومية أيضًا: ”الدكتور سعود ھلال ناشي الحربي وزیرًا للتربیة ووزیرًا للتعلیم العالي، والدكتورة غدیر محمد

محمود اسیري وزیرًا للشؤون الاجتماعیة، ومبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون الخدمات ووزیر دولة لشؤون مجلس الأمة، وولید خلیفة

أحمد الجاسم وزیر دولة لشؤون البلدیة.

وأدى الوزراء الجدد الیمین الدستوریة أمام أمير البلاد بمناسبة تعیینھم في مناصبھم الجدیدة.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلّف أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة، غداة قبول الأمير اعتذارًا غير مسبوق لرئيس الوزراء جابر المبارك الصباح، عن تشكيلها.

وآنذاك قال أمير الكويت، في رسالة أوردتها الوكالة: ”تسلمنا رسالتكم واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء“، في إشارة إلى بلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة، قدمها وزير الدفاع، نجل الأمير، ناصر الصباح، الذي تم إعفاؤه من منصبه وقتها.

ووقتها نفى رئيس الحكومة المستقيل، في خطاب اعتذاره اتهامات طالت ذمته المالية، واعتبرها أكاذيب، مشددًا على أهمية تبرئة ذمته أولاً.

ورئيس الوزراء الجديد من مواليد عام 1953، وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، والتحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.

وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرًا للإعلام 2007 حتى 2009، وفي 2011، عُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.‎