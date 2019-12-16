شرطة دبي تلقي القبض على رضوان التاغي رئيس منظمة ”ملائكة الموت“ (صور)

ألقت شرطة مدينة دبي القبض على رضوان التاغي رئيس ما يعرف بمنظمة ”ملائكة الموت“، وأحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميًا والمُدرجة على قوائم ”الإنتربول“.

وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي أن التاغي صدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى الإمارات منتحلًا هوية شخص آخر.

وأشارت قيادة الشرطة إلى أن المتهم كان ”يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، حيث جرى القبض عليه بعد تعاون مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول“.

وكشفت شرطة دبي أن ”المشتبه به دخل الإمارات عبر مطار دبي مستخدمًا وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادمًا من هولندا، وتمكن من الدخول قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته“.

وأضافت أن ”المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظرًا لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والاتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم (ملائكة الموت)، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا لا سيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات، وارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظرًا للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن“.

يذكر أن التاغي مغربي الأصل، ويُعتقد أنه المسؤول الرئيس عن الهجوم على مقهى ”لاكريم“ بمراكش، الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وكان الدافع وراءه تصفية حسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.