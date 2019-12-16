”نفتالي“.. شاب كويتي يعلن اعتناق اليهودية ويهرب إلى بريطانيا (فيديو)

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شابًا كويتيًا مسلمًا ترك ديانته واعتنق اليهودية قبل أن يغادر إلى بريطانيا؛ أملًا منه بالتوجه إلى إسرائيل للعيش فيها والاستقرار الدائم هناك.

وقالت تقارير إسرائيلية، إن ”الشاب يدعى يوسف المهنا وهو في الـ 25 من العمر، وقد قام بتغيير اسمه بعد هروبه مؤخرًا إلى بريطانيا ليصبح (نفتالي)، وقد كان يمارس الشعائر اليهودية وتلاوة التوراة بشكل سري داخل منزل عائلته في الكويت“.

وأوضح تقرير إسرائيلي نشرته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن ”نفتالي تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل، لكنه كان يشعر بأنه يهودي، وأنه كان يحاول التصرف بطريقة طبيعية عند خروجه من المنزل حتى لا يثير الشبهات؛ لأن قليلًا من الأشخاص في الكويت يعرفون عن حياته المزدوجة“.

يذكر أن الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًّا وشعبيًّا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.