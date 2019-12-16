 قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا من أجل حل الخلاف الخليجي – إرم نيوز‬‎

قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا من أجل حل الخلاف الخليجي

قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا من أجل حل الخلاف الخليجي

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثات جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية، وإن الدوحة مستعدة لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا.

وقال الشيخ محمد لقناة (سي.إن.إن) أمس الأحد: ”كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين“.

وأضاف: ”نريد فهم الشكاوى. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة“ دون أن يتطرق إلى ذكر التنازلات التي يمكن أن تقدمها بلاده.

وتابع: ”نحن دولة صغيرة، وسنبقى ممتنون للدول التي وقفت معنا في أزمتنا، ولن ندير ظهرنا لهم“

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