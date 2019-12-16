الكويت… تبرئة ”عتيج المسيان“ من تهمة ارتكاب ”عمل عدائي“ ضد مصر

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الاثنين، حكمًا ببراءة المغرد ”عتيج المسيان“ من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في تويتر وإساءة استخدام الهاتف.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية في الـ28 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استمعت لشهادة ضابط أمن الدولة في ثاني قضية للمغرد ”عتيج المسيان“ بتهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، وجهت محكمة الجنايات لـ“عتيج المسيان“ تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بعد كتابته عبارات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف.

ووفقًا لوقائع التحقيق، فإن المتهم أنكر التهم التي وجهت إليه.

و“عتيج المسيان“ اسم وهمي، على ما يبدو، لحساب معروف في الكويت بإساءته للسعودية والإمارات، والدفاع عن قطر، وقال ناشطون كويتيون إنه يتلقى الأموال من الدوحة، فيما تحدث قطريون أنفسهم عن علاقته ببلادهم ضد ما سمّوه ”دول الحصار“.

وكتب مغرد قطري يدعى باسم بوجاسم في وقت سابق ”اللهم فك أسر الرجل المخلص صاحب هذه الصورة نواف البدري، وهو صاحب الحساب المدافع عن قطر العز -عتيج المسيان- من سجون الأمن الكويتي“.

وحسب ما نقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن ”المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه، يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، ويواجه نحو 400 شكوى من أشخاص بسبب ما تعرضوا له من إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.

يذكر أنه ورغم توقيف صاحب الحساب، إلّا أن الحساب نفسه ظل يعمل، وهو ما أرجعته وسائل إعلام كويتية إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب، ومنهم على الأقل شخصان، أحدهما في لندن والآخر في السويد.