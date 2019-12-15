نائب رئيس البرلمان العماني: الوضع في اليمن آخذ في التحسن

قال نائب رئيس البرلمان العُماني عبد الله بن علي العمري، اليوم الأحد، إن الوضع في اليمن آخذ في التحسن، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودًا لحل الأزمة اليمنية.

ونقل موقع البرلمان الإيراني تصريحات العمري خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في مدينة إنطاليا التركية على هامش الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية.

وأضاف ”سلطنة عمان تتابع وتراقب بعض المحادثات المتعلقة بالمشكلة اليمنية، وتسعى بشكل جاد لإنهاء الحرب“، مبينًا أن ”الوضع في اليمن آخذ في التحسن، ونبذل الجهود لحل مشكلة اليمن بأكثر الطرق صحية“.

وتابع ”نحاول اتخاذ خطوات فعالة وتوفير الفرصة لرجال الأعمال الإيرانيين ليكونوا حاضرين في المناطق التجارية والاقتصادية الحرة“.

وعن نقل الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان، قال العمري ”هناك ما يكفي من الإرادة لتنفيذ هذا المشروع، والمشاكل الفنية والاقتصادية الوحيدة تحول دون حلها من قبل الوزراء المعنيين“.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار باليمن هو مسار عقلاني.

وأضاف لاريجاني ”العلاقات العمانية الإيرانية عريقة ومتينة، وأن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تؤثر على العلاقات بين البلدين“، لافتًا إلى أن ”سلطنة عمان تقوم بدور تهدئة الأوضاع في المنطقة باستمرار“.

وعن مساعي مسقط لإنهاء الحرب في اليمن، أعرب لاريجاني عن أمله في أن يحقق الحوار باليمن نتيجة عملية لوقف إطلاق النار.