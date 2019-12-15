رئيس البرلمان القطري لنظيره الإيراني: نرفض رفع العقوبات مقابل قطع العلاقات مع طهران

وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، العقوبات التي جرى فرضها على دولة قطر من قبل بعض الدول الخليجية بسبب دعمها للإرهاب، بأنها عقوبات شنيعة، فيما رفض رئيس البرلمان القطري قطع العلاقات مع إيران مقابل رفع العقوبات الخليجية عن بلاده.

وأشاد لاريجاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان الإيراني خلال اجتماعه مع نظيره القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، على هامش الاجتماع العام الثاني عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية في أنطاليا التركية، ”نرى دور قطر في المنطقة إيجابيًا، وللأسف كانت العقوبات ضد قطر شنيعة، لكنكم قاومتم جيدًا ولم تجبركم تلك العقوبات على العزلة“.

وقال لاريجاني ”سنكون دائمًا على مقربة من القضايا المهمة في مجال الاستشارات، ونحن مهتمون أيضًا بتطوير العلاقات الاقتصادية معكم“، مبيناً أن العديد من رجال الأعمال الإيرانيين مهتمون بالعمل في قطر ونرحب بأي اقتراح لتطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود مخاطباً لاريجاني ”لقد تصرفتم بطريقة أخوية وصادقة معنا تجاه العقوبات الظالمة ضد قطر“، مضيفاً ”أتذكر رئيس إيران (حسن روحاني) في بداية الأزمة الخليجية مع قطر، حيث أكد أن الجمهورية الإسلامية لن تقبل هذه العقوبات“.

وقال رئيس البرلمان القطري إنهم تجاوزوا مرحلة المقاطعة والعقوبات الخليجية، قائلين ”إنه عقب تقرير البنك الدولي، تحسن مؤشر التقدم والتنمية في قطر خلال فترة المقاطعة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة“.

وأشار إلى أن رفع العقوبات عن قطر مرهون بقطع العلاقات مع إيران، وأكد: ”لم نقبل أيًا من الشروط الثلاثة عشر؛ في الواقع، نريد حوارًا دون شروط مسبقة“ على حد قوله.