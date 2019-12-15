الكويت.. اعتقال متهم جديد مرتبط بخلية الإخوان وترحيله إلى مصر

ألقت السلطات الأمنية في الكويت، القبض على طبيب أسنان مصري مرتبط بخلية الإخوان التي سلمتها الكويت لمصر في شهر تموز/ يوليو الماضي، وذلك عقب عودته من تركيا إلى الكويت حيث تم ضبطه في المطار.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”الطبيب المصري والذي يدعى إسلام (ع) كان يعمل في الكويت، وغادرها منذ نحو 4 أشهر مع أشخاص آخرين إلى تركيا وعدة دول أخرى بعد انكشاف أمر الخلية الإخوانية وضبطهم في الكويت وترحيلهم إلى مصر”.

واضافت الصحيفة الكويتية، أن ”الطبيب المصري والمختص بطب الأسنان، عاد قبل يومين إلى الكويت بعد إبلاغه من قبل بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين وبعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم أن بإمكانه العودة لترتيب أموره ثم السفر لاحقًا إذا اضطر لذلك“.

ورجحت مصادر أن ”يكون الطبيب إسلام على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر، وذلك بعد اعترافه خلال التحقيق معه بعلاقته مع الخلية الإخوانية المصرية ودعمه ماديًّا لعناصر التنظيم في مصر، قبل أن يتم ترحيله إلى مصر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الكويت ومصر“.

وضبطت الكويت في شهر تموز/ يوليو الماضي، 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية صدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر لاتهامهم بالضلوع في ارتكاب عمليات إرهابية، وتم تسليمهم إلى السلطات المصرية.

وبعدها بنحو شهرين وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عدد آخر من المقيمين المصريين المرتبطين بالخلية الإخوانية وتم ترحيلهم إلى مصر، إضافة إلى ضبط عناصر جديدة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وترحيلهم أيضًا.

ووقعت مصر والكويت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت آنذاك، والتي تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.