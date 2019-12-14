قرقاش: قطر تحاول شق الصف بالحديث عن ”حل“ مع السعودية وحدها

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، أن دولة قطر تحاول شق صف الدول التي تقاطعها من خلال تسريبات، عن حل للأزمة مع المملكة العربية السعودية دون بقية الدول.

وقال قرقاش، إن ”التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث، تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات“.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب“.

التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات. الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2019

وفي وقت سابق، اليوم، نسبت وكالة رويترز لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قوله إن ”تقدمًا طفيفًا“ تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.