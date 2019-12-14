 قرقاش: قطر تحاول شق الصف بالحديث عن ”حل“ مع السعودية وحدها – إرم نيوز‬‎

قرقاش: قطر تحاول شق الصف بالحديث عن ”حل“ مع السعودية وحدها

قرقاش: قطر تحاول شق الصف بالحديث عن ”حل“ مع السعودية وحدها

المصدر: إرم نيوز

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، أن دولة قطر تحاول شق صف الدول التي تقاطعها من خلال تسريبات، عن حل للأزمة مع المملكة العربية السعودية دون بقية الدول.

وقال قرقاش، إن ”التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث، تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات“.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب“.

وفي وقت سابق، اليوم، نسبت وكالة رويترز لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قوله إن ”تقدمًا طفيفًا“ تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.

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