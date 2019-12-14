من يقف خلف حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية؟

تُشكل صادرات التبغ القادمة من الإمارات إلى السعودية، جزءًا يسيرًا من واردات الرياض من منتجات تلك المادة التي تهيمن عليها دول، مثل ألمانيا، وتركيا، اللتين تصدّران مختلف أنواع السجائر إلى المملكة، لكن أبوظبي كانت الوجهة الرئيسة للاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول التبغ المغشوش في أسواق المملكة.

وأثارت الاتهامات شكوكًا واسعةً حول وجود حملة تستهدف علاقات السعودية والإمارات، وبعد نحو يومين من ظهور تلك الاتهامات للإمارات تأكد الكثير من مواطني البلدين من شكوكهم عندما تحولت الدعوة من مقاطعة استيراد منتجات التبغ، إلى مقاطعة كل منتجات البلد الخليجي بزعم أنها مغشوشة.

ويقول مدونون بارزون من السعودية والإمارات، إن“قطر هي من تقف وراء الحملة الجديدة شأن حملات سابقة نظمتها لضرب تحالف الرياض أبوظبي القوي، منذ قرر البلدان إلى جانب البحرين ومصر مقاطعة قطر منتصف العام 2017، وكشفوا من خلال ردودهم على الحملة الجديدة خبايا ما دار خلال الأيام الماضية“.

وقال المدون السعودي منذر آل الشيخ مبارك:“إن الاستعجال الذي وقع فيه منظمو الحملة، بتحويل دعوتهم من مقاطعة منتجات التبغ إلى كافة السلع الإماراتية، كشف هويتهم، وأفسد الخطة في آن واحد“.

وكان المدون السعودي يرد على تدوينات لشخصيات موالية لقطر، بدت داعمة للحملة، وتحاول إظهارها كما لو كانت تلقى استجابة حقيقية بين السعوديين، بينما يُظهر تتبع الحسابات التي دعمتها على موقع ”تويتر“، أن غالبيتها وهمية، أو لشخصيات موالية للدوحة.

#تاج_الهر تسرع كعادته فتلقى من السعوديين درساً لن ينساه!!

كالعادة استعجاله مع الشلهوب وعمر عبدالعزيز تفسد على من خلفهم حملته !!

لاحظوا المزاج الشعبي في أكثر من 800 رد مؤلم لمن عنده إحساس https://t.co/7kXZRqWqOR — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 13, 2019

ومن بين الداعمين للحملة، حساب باسم سلطان الطيار، وهو حساب وهمي ينتحل صفة مستشار أمني سعودي بارز سبق أن دعا متابعيه للحذر من متابعة الحساب المزيف الذي تستشهد بتدويناته وسائل إعلام قطرية على الدوام.

كنت أظن المنتج المغشوش الدخان فقط حتى فوجئت بمنتجات أخرى مزورة وفاسدة تغزو السوق لا أول لها ولا آخر

بعيدا عن أي اعتبارات أخرى أي منتج يبدأ بـ 629 لاتقتنيه لصحتك ولنفسك ولاطفالك

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/4U9DHh9sxI — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) December 12, 2019

اخ ماجد

أكرر ولتسجيل الموقف

بعد التدقيق والبحث : الإسم والمعرف مجهول تماماً وغير معروف لدينا، وظهر فجأة قبل شهور قليلة لتمرير وجهات نظر معينة تخدم جهات نجهلها

ومؤكد تماماً انه يدار من خارج المملكة

وبإمكانه مراسلتي لإثبات غير ما ذكر أعلاه، ولن يفعل

شكراً لحسن تنبهكم وملاحظتكم — د. سلطان الطيار (@smsst) August 16, 2019

وقال المشرفون على حساب الردع السعودي الذي ينشط على ”تويتر“ في قضايا متنوعة، في رد ٍعلى مزاعم وجود حملة سعودية لمقاطعة المنتجات الإماراتية:“من طرق أبواق #النظام_القطري المأجورة لإضفاء المصداقية على الشائعة، وبث الكراهية بين الشعوب المستهدفة: 1- إطلاق هاشتاق.. 2- عمل حسابات وهمية تحمل اسم وقبيلة معروفة.. 3- التغريد عبر الحساب.. 4- تنقل التغريدة قناة بني صهيون #الخنزيرة. .. ✓ اكتملت الشائعة بنجاح وصدقها #الساذج“.

من طرق أبواق #النظام_القطري المأجورة لإضفاء المصداقية على الشائعة و بث الكراهية بين الشعوب المستهدفة: 1- إطلاق هاشتاق.

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2- عمل حسابات وهمية تحمل اسم وقبيلة معروفه.

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3- التغريد عبر الحساب.

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4- تنقل التغريدة قناة بني صهيون #الخنزيرة.

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✓ اكتملت الشائعة بنجاح وصدقها #الساذج???? pic.twitter.com/Fc1jWN6dV7 — الردع السعودي #2030 ???????? (@s_hm2030) December 13, 2019

وفي إشارة لكون الحسابات التي تدعو للمقاطعة وهمية، قال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر تويتر:“ليس كل من يضع علم السعودية أو صور رموزها هو بالضرورة سعودي، بل ربما يكون من أشد كارهيها، ولا كل من يضع علم الإمارات أو صور رموزها هو بالضرورة إماراتي، وهذا ينطبق أيضًا على أي دولة“.

معلومة يفترض أن تكون بدهية:

في الحسابات في تويتر غير الموثقة ليس كل من يضع علم السعودية أو صور رموزها هو بالضرورة سعودي بل ربما يكون من أشد كارهيها ولا كل من يضع علم الإمارات أو صور رموزها هو بالضرورة إماراتي وهذا ينطبق أيضًا على أي دولة — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 12, 2019

جبل علي

وتشكل منطقة جبل علي التابعة لإمارة دبي، وميناؤها الكبير، وجهةً رئيسة للشركات العالمية منذ سنوات، حيث أقامت فيها مصانعها ومستودعاتها للاستفادة من الرسوم المخفَّضة في المنطقة الحرة والقريبة من عدد كبير من الدول التي تستورد تلك البضائع.

ويقول دعاة المقاطعة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزعمون فيها أنهم سعوديون، إن المنطقة الحرة في جبل علي مكان لتصنيع البضائع المغشوشة وتصديرها إلى السعودية، بينما تحظر الإمارات على أسواقها دخول البضائع المصنعة في المنطقة الحرة.

وسرعان ما رد كثير من المدونين الإماراتيين البارزين والمعروفين على تلك المزاعم، من خلال شرح آلية عمل السوق الحرة في منطقة جبل علي، والخافية على الكثيرين، حيث تستورد الدول من تلك المنطقة بحسب المواصفات المعتمدة لديها.

جبل علي منطقة تجارة حرة مثل غيرها من المناطق الحرة في العالم أنت من تحدد ما تأخذة وماتترك هناك استغلال للجهل المعذور بمعنى ( المنطقة التجارية الحرة ) وتم استغلال هذا الجهل من قبل خلايا ولد الموزه الفاسدة ووكلائهم في السعودية المتدثرين بالوطنية الصور التالية مالها دخل بالموضوع pic.twitter.com/CHQX1MPLze — زهرانكو (@ZHRANCO) December 13, 2019

توضيح بسيط لـ منطقة جبل علي

وكيف تتم ادارتها و شو موضوع بعض البضائع تبغي تفهم إفهم ما تبغي الله يستر عليك وعلى عقلك ⁧#مقاطعه_المنتجات_الاماراتية⁩ pic.twitter.com/47vrJstrHs — زعيمهم (@bujsem) December 13, 2019

الدليل القاطع على الكذب والإشاعة والافتراء أن المصانع الإماراتية تصنع بضاعة مغشوشة ويتم تصديرها للخارج فقط ولا تباع في #الإمارات !

الحمدلله نحن دولة عز وشرف وتقدم ولا عزاء للحاقدين ????????#مقاطعة_المنتجات_الاماراتية pic.twitter.com/QbIEVBhQBI — م. عبدالله الحمادي (@BuHazae) December 13, 2019

ورغم غياب التفاعل الفعلي على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية، واقتصاره على الحسابات الوهمية أو الشخصيات الموالية والمؤيدة للسياسة القطرية، إلا أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ردت على الاتهامات المثارة حول البضائع المغشوشة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها إن جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، وفق المواصفات القياسية المتبعة لديها.

وقالت الأكاديمية السعودية، سعاد الشمري، في أعقاب بيان الهيئة الإماراتية:“بالنسبة للمنتجات التي تستورد من #جبل_علي كمنطقة حرة المسؤول عنها كمواصفات التاجر السعودي الذي يطلبها ويطلب من الصين الأردأ جودة، هذا غير شغل التستر، فالإخوة اليمنيون تحديدًا وغيرهم يسلّمهم السعودي الخيط والمخيط، ولديه القابلية للتستر عليهم لذلك يُحضرون المنتج المغشوش.. نحن السبب وليس #الإمارات“.

????

بالنسبة للمنتجات التي تستورد من #جبل_علي كمنطقة حره

المسئول عنها كمواصفات التاجر السعودي الذي يطلبها ويطلب من الصين الأردأ جودة

هذا غير شغل التستر

فالأخوة اليمنين تحديدا وغيرهم مسلمهم االسعودي الخيط والمخيط وقابل انه يتستر عليهم

فيحضرون المنتج المغشوش

احنا السبب مو #الامارات — سعاد الشمري (@SouadALshammary) December 13, 2019

دوافع الحملة

ولا تعترف الدوحة بكونها تقف خلف الحملات المتكررة للوقيعة بين الإمارات والسعودية، وهو أمر اتبعته مع جيرانها الخليجيين حتى قبل الأزمة الخليجية، عندما كانت ترفض الاتهامات الموجهة لوسائل إعلامها، بالإساءة لدول الخليج وتهديد أمنها.

وشنت وسائل إعلام قطرية مدعومة بمدونين قطريين وعرب مؤيدين لسياستها إلى جانب حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أشهر حملة ترويج شائعات بوجود خلاف كبير بين الرياض وأبوظبي حول الوضع جنوب اليمن، قبل أن تُبدد الرياض وأبوظبي تلك المزاعم وتشرفان على اتفاق بين طرفي الخلاف من اليمنيين.

ويقول مدونون من السعودية والإمارات، إن الدوحة ”تستهدف من الحملة الجديدة إحداث وقيعة بين الإمارات والسعودية بهدف مواصلة جهود مصالحة بدأت من خلال التسريبات أن الدوحة تريدها مع الرياض فقط“.

وقال الإعلامي السعودي، عبدالله البندر:“إعلام قطر بدأ الحملة الإعلامية الصبيانية مجددًا بعد القمة الخليجية ابتداءً من تغريدات شقيق تميم المسيئة، إلى قناة الجزيرة، وتلفزيون قطر الرسمي، حتى تنشيط خلاياهم على ”تويتر“ عبر حسابات جديدة، ورفع هاشتاقات لضرب دول المقاطعة، وتفتيت ترابطها بشكل مكثف جدًا.. لن نترك لهم مجالًا“.

إعلام قطر بدأ الحملة الإعلامية الصبيانية مجدداً بعد القمة الخليجية إبتداءً من تغريدات شقيق تميم المسيئة، إلى قناة الجزيرة وتلفزيون قطر الرسمي، حتى تنشيط خلاياهم في تويتر عبر حسابات جديدة ورفع هاش تاقات لضرب دول المقاطعة وتفتيت ترابطها وبشكل مكثف جداً. لا ندع لهم مجال — عبدالله البندر (@a_albander) December 13, 2019

وقال رجل الأعمال السعودي، عبدالعزيز الموسى، فيما يبدو أنها نهاية الحملة المزعومة: ”#مقاطعة_المنتجات_الإمارتية، خبتم وخاب مسعاكم يا من أطلقتم هذا الهاشتاق و #الإمارات الحبيبة كل ما يأتي منها خير، وعز، وبركة، وما يتم تصنيعه فيها كأنه يُصنّع عندنا في السعودية.. أفلامكم هذه لا تنطلي إلا على السُّذج في وقت مضى، أما الآن فهناك من يبيّن حقيقتكم وأهدافكم النتنة والخبيثة“.

#مقاطعه_المنتجات_الامارتيه خبتم وخاب مسعاكم يامن أطلقتم هذا الهاشتاق و #الامارات الحبيبة وكل ما يأتي منها خير وعز وبركة وما يتم صناعته فيها كأنه يصنع عندنا في #السعودية ???????? أفلامكم هذه لاتنطلي الا على السذج في وقت مضى أما الان فهناك من يبين حقيقتكم واهدافكم النتنه الخبيثة — عبدالعزيز الموسى (@azizsalmoosa) December 13, 2019

وقال الكاتب والباحث السياسي، يحيى التليدي، في سياق مماثل:“الوعي لدى المتلقي أصبح أكبر من الأكاذيب التي يبثها الحاقدون الذين همهم تشويه صورة #السعودية و #الإمارات، ومحاولة الوقيعة بينهما، ولن تتوقف مخططاتهم ومؤامراتهم، ولكنهم دائمًا يخسرون، لأن دول بحجم وثقل السعودية والإمارات أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الحملات، وستتحطم الهجمات على صخرة الحقيقة“.