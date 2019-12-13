الكويت تجدد دعوة رعاياها في العراق إلى ”المغادرة فورًا“

جددت سفارة الكويت لدى بغداد دعوة رعاياها المتواجدين في العراق إلى ”المغادرة فورًا؛ ”حفاظًا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي یشھدھا العراق حالیًا .

وقالت السفارة إنها ”جددت دعوتھا للمواطنین الكویتیین بعدم السفر إلى العراق في الوقت الراھن“، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأكدت على مواطنيها ”ضرورة التقید والالتزام بالقوانین المعمول بھا في العراق، والتي تحظر القنص (الصید) في عموم الأراضي العراقیة“.

وتمنت بأن ”یعم الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقیق“.

واندلعت الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن ”الحشد الشعبي“ ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.