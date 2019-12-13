 السلطان قابوس يعود إلى عُمان من رحلة علاجية في بلجيكا‎ – إرم نيوز‬‎

السلطان قابوس يعود إلى عُمان من رحلة علاجية في بلجيكا‎

السلطان قابوس يعود إلى عُمان من رحلة علاجية في بلجيكا‎

المصدر: فريق التحرير

أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان اليوم الجمعة، أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية.

وكان البلاط السلطاني العماني، قد أعلن السبت الماضي أن السلطان قابوس ”سيتوجه إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض فحوص طبية تستغرق فترة محدودة“.

وفي بيانه اليوم قال البلاط السلطاني: ”عاد إلى أرض البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بعد إجراء بعض العلاجات والفحوص الطبية في مملكة بلجيكا“.

ولم يحضر السلطان قابوس القمة الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في السعودية يوم الثلاثاء الماضي، حيث مثل السلطنة وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء.

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