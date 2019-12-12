أمير الكويت يتفاعل مع قضية الاعتداء على مرزوق الغانم

أعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أسفه لتعرض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مساء أمس الأربعاء، لاعتداء من قبل أحد المتواجدين داخل مقبرة الصليبخات شمال شرق البلاد، أثناء تأديته واجب العزاء لإحدى العائلات.

وبعث الشيخ صباح الأحمد الصباح برقية إلى الغانم، وصف فيها ما تعرض له من محاولة اعتداء بأنه ”لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت، ولا يعكس ما جبلوا عليه من تواد وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء“.

وقال الغانم في تصريح صحفي: ”غمرني سمو الأمير حفظه الله ورعاه بمشاعره الأبوية في رسالته الموجهة إلي، وإنني إذ أعرب عن شكري وامتناني البالغين لسموه، لأدعو الله جلت قدرته أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والإخاء والتراحم، وأن يحفظ الكويت قيادة حكيمة وشعبًا كريمًا من كل مكروه“.

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— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 12, 2019

وشكر الغانم أمير البلاد على تفاعله مع حادثة الاعتداء عليه، والتي شغلت الأوساط الكويتية، منذ مساء أمس، قائلًا: إن ”ما حدث لا يعدو كونه حادثًا فرديًا وعرضيًا لم نعتد عليه نحن ككويتيين“.

وقال الغانم: ”جميعنا نشاطر مشاعر سموه في أن ما حدث يوم أمس أمر يتناقض مع أخلاقنا كمسلمين ومع عادات أهل الكويت، وأنا أؤكد لسموه بأن أهل الكويت كما عهدهم، أهل مروءة وأخلاق وتراحم، وإن ما حدث لا يعدو كونه حادثًا فرديًا وعرضيًا لم نعتد عليه نحن ككويتيين ”.

-٥ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 12, 2019

وأكد الغانم، في وقت سابق، أنه تعرض لمحاولة اعتداء باليد من قبل أحد الأشخاص في المقبرة، بعد مشادة كلامية بينهما، بعد رفض الشخص المعتدي إلقاء السلام على الغانم محاولًا ضربه، قبل أن يتصدى له شقيق الغانم ويحول بينهما.