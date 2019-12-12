في الدوحة.. مشاورات عسكرية بحرية بين إيران وقطر

عقد قائد القوات البحرية القطرية اللواء عبد الله السليطي، اجتماعًا مع نظيره الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، الذي وصل الدوحة مساء أمس الأربعاء، لبحث التعاون العسكري، وتجديد الاتفاقات العسكرية البحرية بين البلدين، حسب ما أوردته وكالة أنباء ”فارس“.

هذه الزيارة جاءت في أعقاب حديث عن تشكيل تحالف بحري بقيادة واشنطن ردًا على سلسلة من الهجمات الإيرانية على ناقلات نفط في الخليج، وهو ما يطرح تساؤلات حول التموضع القطري في هذا الملف.

وأشار ”خانزادي“، خلال اجتماعه بالمسؤولين القطريين، إلى ترؤس البحرية الإيرانية اجتماع قادة القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي ”أيونز“.

وذكرت الوكالة أنّ المسؤول الإيراني دعا الدوحة للمشاركة بمناورات ”أيونز“، المقرر إجراؤها في شمال المحيط الهندي حتى نهاية العام.

ولفت إلى أوجه التعاون العسكري، الذي يشمل التدريبات وتبادل الخبرات قائلاً: ”نظرًا للقدرات التدريبية العالية لدى إيران فيُمكن لضباط القوات البحرية القطرية أن يستفيدوا من قدرات إيران في سياق الارتقاء بمستوى التدريب“.

من جهته أكد قائد القوات البحرية القطري ترحيب بلاده ”بتواجد قطع بحرية قطرية في الموانئ الإيرانية والعكس، في سياق تبادل الخبرات والتدريبات بين البلدين“.

ولفتت وكالة ”فارس“ إلى أن تجديد الاتفاقات العسكرية بين القوات البحرية الإيرانية والقطرية، كانت ضمن أبرز محاور زيارة قائد القوات البحرية الإيرانية للدوحة.

وتتهم دول عربية قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران المتهمة بعمليات استهداف أمن الملاحة في مضيق هرمز والمنشآت والسفن النفطية في المنطقة.