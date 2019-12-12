”قرار الشيشة“ يهدد بإغلاق 80% من مقاهي ومطاعم الكويت

يهدد قرار جديد يتعلق بمنع تدخين الشيشة في الأمكان المغلقة، تعكف السلطات الكويتية على تطبيقه، بإغلاق أكثر من 80% من المقاهي والمطاعم في أنحاء البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر حكومي قوله، إن القانون الذي أقره المجلس البلدي الاثنين الماضي يقضي بفصل نشاط المطعم عن المقهى ومنع الشيشة في الأماكن المغلقة، وهو ما يهدد بإغلاق 80% من المقاهي والمطاعم، وفق قوله.

ويشترط القرار الجديد منح وزارة التجارة تراخيص لنشاط المقهى تحت مسمى ”مقهى تقديم الشيشة“، مع إلزامه باشتراطات قانون البيئة واللائحة التنفيذية.

لكن الانتقادات الموجهة للقانون الجديد تستند إلى أن التراخيص الممنوحة للمنشآت التي تقدم الشيشة حاليًّا متوافقة مع القانون والاشتراطات التي حددها القانون الجديد، وضوابط التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة.

وتحدث مصدر للصحيفة عن الأضرار التي ستلحق بأصحاب المطاعم والمقاهي، الذين ”قاموا بدفع الرسوم وحصلوا على تراخيص رسمية، وتكلفوا مبالغ طائلة في عمل الديكورات وغيرها من التجهيزات“، قائلًا: ”لا يجوز تحميلنا مسؤولية تضارب القرارات بين الجهات الحكومية“.

وقرار المجلس البلدي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بانتظار إحالته إلى وزير البلدية لدراسته من جميع الجوانب ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وسبق أن تقدَّم أحد أعضاء المجلس البلدي في نيسان/ أبريل الماضي، باقتراح لمنع استخدام الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، مبررًا اقتراحه بـ“المحافظة على العادات والتقاليد، ونظرًا للأضرار الصحية والنفسية والمشاكل الأسرية“، إلا أن اقتراحه لاقى انتقاداتٍ واستياءً من عدد من النشطاء.

وتفرض الهيئة العامة للبيئة في الكويت رسومًا على الأماكن العامة، كالمجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، لمباشرة تدخين الشيشة ضمن ضوابط محددة.