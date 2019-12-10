أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية في الرياض

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، اليوم الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترؤس وفد الدوحة في اجتماع القمة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض.
ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.
وكان وفد قطري، قد شارك في اجتماع تحضيري للقمة الخليجية في الرياض، بحضوره اجتماعًا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ”قنا“.