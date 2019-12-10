أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية في الرياض

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، اليوم الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترؤس وفد الدوحة في اجتماع القمة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت الوكالة، عبر حسابها في تويتر: ”بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية“.

وتعقد قمة الرياض؛ في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرًا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.