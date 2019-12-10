 أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية في الرياض – إرم نيوز‬‎

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية في الرياض

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية في الرياض

المصدر: إرم نيوز

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، اليوم الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترؤس وفد الدوحة في اجتماع القمة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت الوكالة، عبر حسابها في تويتر: ”بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية“.
وتعقد قمة الرياض؛ في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرًا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.

وكان وفد قطري، قد شارك في اجتماع تحضيري للقمة الخليجية في الرياض، بحضوره  اجتماعًا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ”قنا“.

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