خالد الجار الله: قنوات إنهاء الخلاف الخليجي تسير باتجاه إيجابي

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن بلاده لم تنقطع عن التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، وإن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير باتجاه إيجابي، ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة.

وأضاف الجار الله قائلًا: ”لسنا قلقين على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءًا من الماضي في القريب“.

وفي سياق متصل، قالت مصادر لموقع صحيفة النهار الكويتية: إن الخلاف الخليجي- الخليجي لم تتم مناقشته على المستوى الوزاري، في الاجتماع التحضيري الذي عُقد اليوم قبل يوم من عقد القمة الخليجية.

وذكرت المصادر أن هذه المسألة تركت للمناقشة، غدًا الثلاثاء، في اجتماعات الرياض على مستوى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ذات السياق، قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، اليوم، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه متفائل بحل الخلاف بين دول الخليج وقطر، وإن العد التنازلي للحل قد بدأ، وقمة الرياض هي المكان المناسب ومفتاح الحل.