في نسخته الـ6.. منتدى تعزيز السلم يجمع 1000 شخصية في أبوظبي ”حاضنة التسامح“

انطلقت صباح اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، النسخة السادسة من ملتقى منتدى تعزيز السلم السنوي، بحضور 1000 شخصية من كافة أنحاء العالم.

النسخة السادسة نُظمت تحت عنوان: ”دور الأديان في تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام“، بالتوازي مع عام التسامح الذي أعلنت الإمارات سنة 2019 عامًا له.

وفي الجلسة الافتتاحية تحدث الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح في دولة الإمارات، عن جهود الإمارات في ترسيخ التسامح في العالم، قائلًا إن بلاده حريصة على نشر مبادئ التسامح والتعرف وتطبيق التجارب الناجحة في ذلك.

"إننا في الإمارات حريصون كل الحرص على التعاون التام مع الجميع من أجل نشر مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية، سواء داخل الوطن أو خارجه" معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان#ميثاق_حلف_الفضول#تعزيز_التسامح pic.twitter.com/AMYETMxlOo — منتدى تعزيز السلم (@ppeaceims) December 9, 2019

وأضاف الشيخ نهيان قائلًا: ”إننا في الإمارات حريصون كل الحرص على التعاون التام مع الجميع من أجل نشر مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية، سواء داخل الوطن أو خارجه“.

من جانبه، شدد الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلم، على أن المنتدى في النسخة الحالية اختار أن ”يجعل من هذه السنة مناسبة ثمينة لإطلاق حوار حضارات حول صياغة مفهوم جديد أكثر إنسانية وسخاء، يدمج مختلف الروايات ليرتقي بالتسامح من الإمكان إلى الإلزام ومن الاعتراف إلى التعارف والتعاون“.

وفي السياق ذاته، رأى الشيخ بن بيه في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية، أن ”الديانات المنتمية للعائلة الإبراهيمية جميعها تحمل في نصوصها الكثير من الأسس التي تدعو إلى التّعايش والتسامح“.

"نحن نعتقد أن الديانات المنتمية للعائلة الإبراهيمية جميعها تحمل في نصوصها الكثير من الأسس التي تدعو إلى التّعايش والتسامح" معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه#ميثاق_حلف_الفضول#تعزيز_التسامح pic.twitter.com/74ldBHnb8g — منتدى تعزيز السلم (@ppeaceims) December 9, 2019

وتوالت في جلسات اليوم مداخلات مسؤولين من دول العالم، ورجال دين من مختلف الديانات، ومفكرين وشخصيات سياسية، أجمعت على أهمية مبدأ التسامح بين الديانات، متطرقين لنماذج ومقاربات فكرية قابلة للتطبيق في سبيل إخراج العالم من عنق زجاجة التطرف والعنف التي تعانيها المجتمعات الإنسانية.

وعلى مدى الأيام التالية، وحتى يوم الأربعاء، يتضمن جدول أعمال الملتقى السنوي جلسات فكرية ونقاشية، تعمق الأطروحات التي تعزز التسامح، إضافة إلى توقيع وثيقة ”حلف الفضول“، التي تؤكد التعاون بين أبناء العائلة الإبراهيمية، والأخوة الإنسانية بشكل عام، للتحالف على نبذ العنف وتعزيز السلم بين المجتمعات الإنسانية والأديان السماوية.